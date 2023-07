Incendio a Sassocorvaro, in fiamme un cassone carico di materiale di scarto per la lavorazione dell'alluminio. Tecnici Arpam sul posto

SASSOCORVARO - I Vigili del fuoco sono intervenuti a Sassocorvaro, in via Provinciale, per l’incendio di materiale di scarto estratto dalla lavorazione e lucidatura dell’alluminio, che si trovava all’interno di un cassone scarrabile.

L'aiuto da Pesaro

La squadra di Macerata Feltria in collaborazione con l’autobotte proveniente dalla Centrale dei Vigili del Fuoco di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Tecnici dell’Arpam per i controlli del caso.