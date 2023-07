Paura all'alba a Cartoceto: scoppia l'incendio nella ditta di lavorazione metalli

CARTOCETO - Paura all'alba a Cartoceto, dove un incendio si è sviluppato, per ccuse ancora al vaglio dei Vigili del fuoco, in una ditta dela zona industriale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 6 nella zona industriale di Cartoceto, nel Fanese, per un principio d’incendio di una stazione filtrante presso una ditta di lavorazione metalli. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Fano e Pesaro hanno spento le fiamme, raffreddato il macchinario e messo in sicurezza l’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche i danni alla struttura sono stati per fortuna limitati.