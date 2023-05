Le scuole riaprono nel Pesarese e nell'Anconetano, ma chiudono nelle altre province. Ecco la mappa

Scuole che aprono, scuole che chiudono. Fioccano le ordinanze comunali che seguono l'allerta meteo nelle Marche: se per due giorni gli studenti delle province di Ancona e di Pesaro Urbino sono rimasti a casa per il maltempo che ha flagellato il territorio, adesso non andranno a scuola molti alunni delle province di Macerata, Ascoli e Fermo. Ecco la situazione nel territorio.

PROVINCIA DI FERMO

A Fermo nella giornata di domani 18 maggio restano chiuse tutte le scuole superiori, più le scuole per l’infanzia e primarie di Ponte Ete e Salvano e la scuola media di Torre di Palme.

Porto Sant’Elpidio: chiuso il plesso delle superiori Carlo Urbani.

Chiuse tutte le scuole di Sant’Elpidio a Mare, Amandola, Montegiorgio, Monterubbiano e Grottazzolina.

Le scuole dall’infanzia alle medie a Montegranaro e le superiori a Porto San Giorgio.

PROVINCIA DI ASCOLI

Al momento hanno firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole i sindaci di Castignano, Cossignano e Ripatransone

PROVINCIA DI PESARO URBINO

A Pesaro domani le scuole di ogni ordine e grado della città saranno aperte a eccezione dell'Ipsia Benelli che resterà chiuso per la giornata di domani giovedì 18 maggio, a causa dei danni dovuti al maltempo. Dopo lo stop di due giorni, riprenderanno le lezioni anche a Urbino, Fano e negli altri centri della provincia. L'Università di Urbino, invece, ha comunicato che fino al 20 maggio, a causa del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, non si svolgeranno lezioni in presenza e potranno essere tenute in modalità online.