Maltempo, chiusa per frana la SS210 "Fermana Faleriense": l'intervento dell'Anas

La strada statale 210 “Fermana Faleriense” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Monte San Martino (km 41,700) in provincia di Macerata , a causa di una frana. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto al fine di valutare tutti gli interventi necessari per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.