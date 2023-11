Marche spazzate dal vento: strage di alberi, quasi 300 interventi in un giorno dei vigili fuoco

ANCONA - Sono stati giorni molto intensi per i vigili del Fuoco delle Marche, impegnati a fronteggiare una tempesta di vento che ha spazzato tutte le Marche ed in particolare le province di Pesaro-Urbino ed Ancona. L'ondata, annunciata da svariati allerta meteo, ha lasciato un pesante strascico di alberi caduti e problemi alla circolazione.

I vigili del fuoco hanno, infatti, effettuato altri 290 interventi da ieri sera per fronteggiare i danni di questa nuova perturbazione che ha attraversato la nostra regione.

Le tipologie di intervento sono analoghe ai giorni scorsi, la situazione è in via di risoluzione soprattutto nelle province del sud della regione. Da ieri sera dalle ore 18 a questa mattina alle ore 11 questi sono stati gli interventi svolti per provincia: Pesaro Urbino 70; Ancona 130; Macerata 50, Fermo 15, Ascoli Piceno 25.