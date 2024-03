ASCOLI Procede il cantiere avviato sul Lungo Castellano per la realizzazione della pista ciclopedonale (oltre all’ampliamento della rete ciclabile in altre zone). Ed in tal senso, ora, l’Arengo ha affidato un incarico ad una ditta specializzata per una valutazione preventiva al fine di salvaguardare i 30 alberi che sono nella zona al fine di preservarli durante la realizzazione dei lavori lungo la sede stradale e a ridosso degli alberi stessi.

Nello specifico, l’incarico consiste in servizi tecnici di studio e verifica agronomica dell’impatto dei lavori di manutenzione stradale sulle alberature presenti sul Lungo Castellano. Si tratta di un’indagine preliminare per la valutazione delle condizioni bio-statiche dei circa 30 alberi presenti, con relativa relazione, con assistenza diretta durante i lavori attraverso 3 specifici sopralluoghi. In questo modo si potranno calibrare i lavori, finalizzati come detto alla realizzazione della nuova pista ciclopedonale , salvaguardando gli alberi presenti.