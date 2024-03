ASCOLI Spuntano, lungo il centralissimo corso Trieste, i nuovi lampioni “old style”, con pali scuri e ampie lampade. E parallelamente compare anche il nuovo varco elettronico che dovrà poi andare a regolamentare il transito delle auto, una volta riaperto il corso, con accesso solo ai residenti nella fascia serale. Si stringono i tempi, dunque, a Palazzo Arengo, per andare a restituire alla città l’importante arteria di attraversamento sud-nord del centro, con l’obiettivo che a questo punto è di completare l’opera per Pasqua, ovvero entro fine mese.

L’illuminazione

È iniziata ed è già a buon punto, lungo corso Trieste, l’installazione dei nuovi lampioni – sotto il monitoraggio costante del sindaco Fioravanti e dell’assessore Cardinelli - che dovranno garantire un’illuminazione sicuramente più suggestiva e adatta per una zona di prestigio del centro storico ascolano. I pali che si stanno sistemando lungo il corso sono di colore molto scuro e, quindi, più eleganti di quelli tradizionali. Complessivamente, le lampade che si utilizzeranno saranno 45, considerando che su piazza Simonetti si utilizzeranno pali con tre lampade ciascuno. Per una questione di maggior luce e d’immagine. Considerando la speditezza con cui l’impresa sta sistemando tutto il necessario per poter attivare questo nuovo sistema di illuminazione, si conta di concludere tutto – inclusi i giunti stradali all’intersezione con le altre vie – entro il mese e, quindi, per Pasqua.

I varchi elettronici

Oltre ai lavori per concludere la riqualificazione di corso Trieste, è già stato installato e predisposto in piazza Roma, all’altezza circa della libreria Rinascita, il nuovo varco elettronico che andrà a regolamentare, una volta riaperto il corso al traffico, il transito delle auto in base a due fasce orarie: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30 per tutti gli automobilisti e poi, nella fascia serale, dalle 20,30 alle 7,30 del mattino seguente esclusivamente per residenti e autorizzati. Proprio per agevolare la sosta serale per chi abita nella zona.

La sperimentazione

Non si esclude una iniziale fase sperimentale di assestamento. Ma il sistema dei varchi elettronici verrà comunque aggiornato anche con un’altra modifica che prevede l’attivazione di un varco, con spostamento di quello di via Bonaccorsi, in via Afranio, nella zona ex Carisap. Per consentire il transito nella zona ma limitando una parte della zona solo al transito dei residenti e autorizzati, in questo caso nelle fasce dalle 9 alle 12,45 e dalle 15,30 alle 5 del mattino seguente.