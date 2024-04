RECANATI A Recanati gli alberi diventano sculture per dire no alla creazione di una discarica nel paesaggio di Giacomo Leopardi. Sculture tra le quali passeggiare per poter ammirare le campagne recanatesi. Una passeggiata per conoscere le arbosculture e il suo autore è in programma proprio per domenica. Marche Active Tourism organizza Bi.Vi.O (birra, vino, olio) e le arbosculture, una passeggiata tra le colline di Recanati in un contesto paesaggistico incredibile arricchito dalle arbosculture dell'artista Roberto Viale incluse nel progetto Panorama in cornice.

Gli esempi

Due esempi embrionali di Land Art narrati in prima persona dall'artista, che racconta il suo percorso di vita, la sua poetica e la sua arte. Le arbosculture sono opere ecologiche integrate nella natura che evidenziano il punto migliore dove focalizzare lo sguardo per trasformare le vedute del paesaggio leopardiano in cartoline che sembrano vive e si trovano nei terreni delle aziende agricole che hanno accolto un progetto pionieristico unico nel suo genere. L'idea, nata da Nikla Cingolani per contrastare la possibile costruzione di una discarica nel paesaggio che ha ispirato Giacomo Leopardi, è stata elaborata e definita dall’artista e in seguito accolta e sostenuta dall’amministrazione comunale che ha creduto fin da subito nelle specifiche potenzialità artistiche e culturali. L’itinerario si articola tra i tre quartieri recanatesi, Montefiore, Bagnolo e Castelnuovo, iniziato nel 2022 con la piantumazione di due tigli nel terreno dell’agriturismo La Terra del Sole in contrada Castelnuovo, che avranno la forma del simbolo dell’infinto. Il percorso è stato inaugurato a giugno dello scorso anno a Montefiore, all’agriturismo Al Crepuscolo delle sorelle Gabrielloni che hanno donato un olivo già maturo, modellato a forma di goccia.

I lavori

Il 23 marzo di quest’anno sono iniziati i lavori nell’azienda agricola I Tre Filari in Contrada Bagnolo. Qui, per la piantumazione, è stato individuato un terreno aperto nella campagna, dove in lontananza si distingue il profilo del castello di Montefiore. E sarà proprio la sagoma di un occhio con lo sguardo puntato sul castello che realizzerà l'ecoartista grazie a tre piante di viti scelte e donate dall’azienda. Una giornata all'insegna della natura e del paesaggio, quello in programma domenica dalle 9 alle 16 su prenotazione, con una passeggiata dedicata a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino le campagne di Recanati e le sue eccellenze.