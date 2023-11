FERMO - Allarme per il forte vento nel Fermano. Si segnalano alberi caduti in particolare a Fermo e Grottazzolina. A Porto San Giorgio, nel quartiere di Pian della Noce, una pianta è finita sopra una Bmw in sosta. La strada è rimasta bloccata a causa dell’albero: «Qui le piante non vengono potate da anni» si sfogano sui social alcuni residenti. Altri problemi, sempre a Porto San Giorgio, per la chiesa della Sacra Famiglia, nella zona sud, dove è venuta giù una parte del rivestimento del tetto: è la terza volta che si verifica un simile danno nel giro di pochi mesi.

Le chiamate



Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco già a partire dalla tarda serata di sabato e per tutta la giornata di ieri. A Porto Sant’Elpidio, nel parcheggio di Villa Murri, danneggiata un’altra un’auto dai rami caduti. Le raffiche sono diminuite di intensità solo a partire dalla tarda serata di ieri e sono state accompagnate, al contrario delle previsioni meteo, da temperature molto più elevate rispetto alla media stagionale, con picchi sui 25-26 gradi nelle ore più calde. «Mai sentito un caldo così a inizio novembre», commentano i meno giovani.