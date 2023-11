Raffiche di vento nell'entroterra, diversi alberi caduti. Ecco in quali zone

MACERATA - Raffiche di vento nell’entroterra, caduti diversi alberi. Nella morsa del maltempo soprattutto Camerino, Cingoli, Visso e Fiastra. A Cingoli è caduta una grossa pianta sulla strada che attraversa il quartiere San Giuseppe, ma per fortuna non ci sono state conseguenze per gli automobilisti: la strada era già stata chiusa poco prima per via dell’albero pericolante.