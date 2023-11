Stroncato da un male a soli 29 anni: la provincia piange la scomparsa di Leonardo Mastrella

PORTO RECANATI - Stroncato da un male a 29 anni. Sotto choc la comunità di Porto Recanati per la scomparsa di Leonardo Mastrella. Il giovane si è spento all'ospedale di Civitanova dove era ricoverato a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni. Da più di un anno lottava contro un male che non gli ha lasciato scampo. In tanti si sono stretti attorno al dolore dei genitori, Firminia e Maximiliano, del fratello Tomasso e della fidanzata Leire. I funerali domani, alle 10.30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue.