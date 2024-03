FERMO Si gustava una scena hard sul telefonino e, secondo alcune testimonianze, aveva iniziato a toccarsi le parti intime. Piccolo dettaglio a cambiare lo scenario, lo stava facendo all’aperto, alla fermata del bus, davanti a diversi ragazzini in attesa di salire a bordo per recarsi a scuola. L’episodio ieri mattina intorno alle 7.40 a Lido di Fermo.

La ricostruzione

L’uomo, sui quarant’anni, si era accomodato in viale del Lido e guardava con attenzione il cellulare. I suoni provenienti dallo smartphone non lasciavano molto spazio alle interpretazioni ed i minori sono rimasti in imbarazzo, hanno iniziato a guardarsi gli uni con gli altri, tenendosi a debita distanza da quell’individuo, che comunque non ha rivolto la parola, né tentato approcci con i ragazzini presenti.

La notizia di quell’insolita presenza, però, si è sparsa molto rapidamente. Ad essere allertati per primi gli accompagnatori degli scuolabus, una volta saliti a bordo i bambini. Poi sono stati informati i docenti dei plessi scolastici e gli uffici comunali. È partita una richiesta d’intervento alla polizia e la Questura, nel giro di pochi minuti, ha inviato una Volante a controllare. In zona, all’altezza della fermata, non c’era più nessuno. I poliziotti, perlustrando la zona litoranea, hanno notato un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dagli alunni, che si trovava all’interno di un’utilitaria, a circa mezzo chilometro di distanza dalla fermata.

I sospetti

Il sospettato, che in prima battuta ha negato ogni coinvolgimento, è stato accompagnato in Questura per fornire tutti i chiarimenti del caso. Rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. In corso approfondimenti per capire se il soggetto abbia manifestato turbe psichiche o sia stato coinvolto in passato in altri episodi compromettenti.