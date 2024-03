Scontro tra due autobus e un bus a Jesi: un ferito il conducente di una macchina

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle ore 14 per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un autobus, avvenuto a Jesi in via Giacomo Acqua. La squadra ha estratto Il conducente di una delle due autovetture affidandolo alle cure del personale del 118.

Successivamente sono stati messi in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.