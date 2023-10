Pizza con sorpresa (disgustosa): «Ma che cos'è?». Il video diventa virale su tutti i social

La pizza è per tanti un comfort food, vale a dire uno di quei cibi che si consumano in particolare quando ci si sente un po' giù perché in qualche modo riesce a donare un senso di conforto e felicità, per quanto temporaneo.

Tuttavia, in questo caso l'unico sentimento che la pizza è riuscita a suscitare nel ragazzo è stato un senso di disgusto e la promessa di fare a meno di mangiarla per almeno qualche settimana, per darsi il tempo di dimenticare il trauma. Ecco cosa lo sfortunato ha scoperto all'interno dell'impasto.

Un utente ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede una pizza ancora all'interno del cartone della consegna.

Da una fetta spunta un ingrediente blu, un colore certamente inaspettato per quella che sembra essere una semplice pizza con funghi, pomodoro, mozzarella e salame.

Scavando nell'impasto, al di sotto del condimento, il ragazzo tira fuori un intero guanto di gomma da quella che sarebbe dovuta essere la sua cena, ma che senza dubbio ha fatto passare la fame a lui e a tanti altri. Il filmato, infatti, ha raccolto più di cinque milioni di visualizzazioni, e migliaia di commenti.