GROTTAMMARE - Il valore di mangiare sano e bene ad ogni età. Sarà questo il tema al centro del convegno dal titolo “Dal bambino all’anziano l’importanza di una sana alimentazione” in programma sabato 27 gennaio dalle 10 alle 12.30, nella Sala consiliare del comune di Grottammare. L’iniziativa è stata presentata nel pomeriggio di ieri all'interno del palazzo comunale di Grottammare. E' organizzata in collaborazione con l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno.

Il metodo

Nel corso dei simposio saranno illustrati gli errori alimentari più comuni ed inoltre saranno date indicazioni su come impostare una dieta sana ed equilibrata, in tutte le fasi della vita, e su come educare i bambini a una sana alimentazione. L'Amministrazione grottammarese invita tutta la cittadinanza alla partecipazione, in quanto la giornata è stata pensata e voluta per fornire maggiori strumenti di scelta e sensibilizzazione sull'importanza di una sana alimentazione a tutte le età. Al simposio, tra gli esperti interverranno: Antonio Santone, direttore del Uoc Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Ast di Ascoli Piceno; Benedetta Rosetti, biologo specialista in Scienze dell'alimentazione; Maria Saba Petrucci, medico chirurgo specialista in Igiene e medicina preventiva e Paola Puliti, assistente sanitaria. A coordinare gli interventi il consigliere comunale di Grottammare, Marco Tamburro che ricorda: «L'alimentazione è uno dei pilastri fondamentali di una crescita e una vita sana e questo è uno degli incontri di un percorso che abbiamo pensato, di informazione, prevenzione, screening per le fasce più "fragili" i bambini e la terza età. Sarà anche un'occasione per confrontarsi e far conoscere anche i servizi che offre l'Azienda Sanitaria Territoriale picena sul territorio». L'importanza di divulgare informazioni corrette è quanto sottolinea il direttore Santone: «Fin dal mio insediamento ho voluto puntare su una corretta comunicazione e diffondere così messaggi di medicina preventiva a tutti i cittadini». Della stessa opinione Petrucci che ha sottolineato l'importanza di una giusta e corretta comunicazione nell'ambito nutrizionale, alimentare e per ciò che concerne lo stile di vita. Rossetti, collegata in videoconferenza nel corso della presentazione dell'evento, precisa: «La dieta Mediterranea è alla base di una sana alimentazione e uno stile di vita corretto. Noi siamo presenti con una serie di progetti attivati a partire dai menù scolastici».

I progetti

Nel corso del convegno saranno illustrati i vari progetti. Alla presentazione dell'evento presente anche il sindaco Alessandro Rocchi che ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell'iniziativa; sono intervenute anche l'assessora alla Salute Alessandra Biocca e l'assessora all'Inclusività Monica Pomili. Entrambe hanno ricordato come l'amministrazione da sempre si adopera nell'organizzazione di iniziative e servizi volti a promuovere un corretto stile di vita.