Allerta vento, A14 chiusa per mezzi telonati e caravan. Il sindaco di Urbino: «Uscite solo se necessario». Alberi sulle auto e tetti scoperchiati

È allerta arancione per il forte vento che sta imperversando sulle Marche. Forte a tal punto da indurre il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ad esortare i concittadini a restare in casa e ad uscire sono «in caso di estrema necessità». E intanto anche in tratto dell'A14 che va da Cattolica a Poggio Imperiale è stato vietato al transito di mezzi telonati e caravan per evitare che possano essere scoperchiati dal vento.

URBINO

Il sindaco urbinate ha invitato «tutti alla massima prudenza per evitare il rischio di esporsi all'eventuale caduta di rami o di materiali dai tetti, che potrebbe verificarsi in seguito alle forti folate. Vista l'allerta meteo causata dal forte vento che in queste ore si sta concentrando anche sul nostro territorio comunale, in via precauzionale si invita la cittadinanza a uscire soltanto se strettamente necessario».

PORTO SAN GIORGIO

Un albero è caduto sopra un'auto a Pian della Noce, mentre il vento ha staccato parte del rivestimento del tetto della chiesa della Sacra Famiglia. In azione i vigili del fuoco.