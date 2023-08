Galleria della Guinza, pubblicato il bando per i lavori. Carloni (Lega): «Lo aspettavamo da 40 anni»

PESARO - Svolta per la galleria della Guinza, forse la più famosa delle incompiute nelle Marche, l'opera che "blocca" la Fano-Grosseto, la "strada dei due mari". È stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficile il bando di gara per l'esecuzione dei lavori. A dare l'annuncio Mirco Carloni, deputato fanese della Lega: "Ecco la gara che aspettavamo da quaranta anni!"

"E78 Guinza - ha scritto l'omorevole sulle sue pagine social - pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il bando della gara per l'esecuzione dei lavori. Un altro importante obbiettivo centrato dal Governo e in primis dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini che va nella direzione del potenziamento e dell’ammodernamento della nostra rete infrastrutturale. Dopo tanto, abbiamo tempi certi nella realizzazione di un’opera viaria fondamentale nel collegare le Marche Nord con l’Umbria Nord e la provincia di Arezzo.

Oggi la logistica, che è il centro nevralgico di qualsiasi crescita economica, limita la competitività del nostro sistema.

Questo bando rappresenta un pezzo importante nella sfida per rendere i nostri territori più appetibili dal punto di vista degli investimenti economici e per la mobilità".