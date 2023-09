Lega in festa a Macerata, presente il vice premier Salvini: «Da oggi due consiglieri regionali in più». L'annuncio: Carloni alle Europee. Video e foto

MACERATA - La parlamentare Giorgia Latini a fare gli onori di casa, al suo fianco il vice premier e leader del Carroccio Matteo Salvini. «Un bel venerdì - ha detto Salvini -, perché oggi è il compleanno di un grande italiano, Silvio Berlusconi». Legàmi Festival parte in grande stile: la festa della Lega, organizzata in piazza Mazzini a Macerata con musica, spettacoli, cibo (anche panini gratis) e cabaret ha avuto un prologo partecipato da nuovi esponenti e vertici del partito. Tra questi il deputato fanese Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, che ha annunciato la sua candidatura alle prossime Europee. «So che non sarà una cosa semplice - ha detto Carloni, promettendo subito battaglia -. Questo è un gesto di fiducia che mi ha sorpreso ma che ritengo sia una grande opportunitò per le Marche e per il nostro paese tutto, per portare il dibattito europeo dove deve stare. Da presidente della commissione agricoltura mi sono reso conto di quante follie arrivano ogni giorno. Dobbiamo contrastarle, altrimenti mettendo al centro la transizione ecologia ci rimettono le imprese sulle quali ora si scaricano ogni costo. Altro caso è la riduzione dello sforzo di pesca per il quale noi abbiamo dato parere negativo»

Gli elogi di Salvini, chi entra nel Carroccio

«Stamattina ero a Roma, poi sono andato a Milano per l'intitolazione a Berlusconi e ora sono qui - ha sottolineato Salvini, in attesa del comizio di stasera alle 21 - Mancavo da troppo tempo a Macerata.

Mi sono perso lo Sferisterio. Vedrò di recuperare. L'amministrazione Parcaroli per me è un modello. Sono convinto che rivincerete tra due anni. Gli assessori regionali hanno fatto un lavoro straordinario». Entrano nella Lega l'ex sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, l'assessore al turismo di Civitanova Manola Gironacci e due consiglieri regionali dei civici: Luca Santarelli e Simona Lupini.