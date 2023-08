Galleria della Guinza: approvato il progetto esecutivo, la prossima settimana la gara d'appalto

PESARO - Una delle più grande incompiute delle Marche vicina alla soluzione: il Commissario ha approvato il progetto esecutivo per la galleria della Guinza e ha dato mandato alla pubblicazione della gara che avverrà l'11 agosto.

Nelle Marche arriva Circe: temporali e grandine dopo il caldo da bollino, termometro giù di 10°

"Importante risultato della Lega, del Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi - commentano, l’on. Giorgia Latini, l'on. Augusto Marchetti insieme all'on. Mirco Carloni, presidente Commissione agricoltura alla Camera dei deputati - Finalmente tempi certi per un'importante opera di collegamento con l'Umbria che aspettavamo da tanto tempo".

L’intervento riguarda i lavori di completamento e di impiantistica del fornice già realizzato della Galleria della Guinza, oltre alle opere di connessione della galleria alla viabilità esistente lato Umbria e Marche. I tratti stradali realizzati relativi alla galleria ed alle opere all’aperto, privi di opere di finitura e completamento, non sono stati mai aperti al traffico. L’intervento rappresenta un importante asse di collegamento tra le Marche nord, Umbria nord e la provincia di Arezzo.

Le attività ricomprenderanno altresì le opere di collegamento con le viabilità esistenti, mediante la realizzazione di due intersezioni a rotatoria di connessione con la SP200, lato Umbria, e con la viabilità di accesso all’abitato di Mercatello lato Marche, nonché interventi di adeguamento e ripristino su dette viabilità provinciali e comunali.

In relazione allo stato di fatto e sulla base degli approfondimenti condotti, sottoposti anche agli organi ministeriali di controllo, è prevista l’attivazione dell’esercizio in prima fase in regime monodirezionale (dalle Marche verso l’Umbria) e con limitazioni nelle condizioni di flusso veicolare (al numero e tipologia di veicoli) ai fini della sicurezza. Le tempistiche di realizzazione saranno circa pari a 2 anni e 6 mesi, oltre i tempi di espletamento della gara. L’importo complessivo è di 130 milioni di euro.

“Il Mit è impegnato per realizzare un piano infrastrutturale che renderà l'Italia più moderna, più sicura e più veloce nei prossimi dieci anni.

Stiamo programmando investimenti per alcune centinaia di miliardi su strade, autostrade, ferrovie, corsi d'acqua, edilizia popolare. Il Mit sarà protagonista di questa rivoluzione”, dichiara il vice ministro al Mit Edoardo Rixi.