ANCONA - Sembra una maledizione. Ogni volta che si parla del ritorno della Nazionale di calcio ad Ancona, puntualmente, emerge qualche intoppo. Prima le licenze per lo stadio Del Conero, poi il calendario extra fitto a causa del post-Covid e adesso le inaspettate dimissioni del Ct jesino Roberto Mancini.

Il “Mancio”, a tal proposito, si era impegnato in prima persona per riportare i colori azzurri all’ombra del Conero. Lo aveva fatto il 23 giugno, in occasione della finale Under 17 tra Inter e Roma giocata ad Ancona, dalla sala stampa Roscani accanto al Governatore Francesco Acquaroli. Quel «ne stiamo parlando, ci spero» che ben lasciava presagire dopo l’antipasto di Italia-Germania U21 del 19 novembre. Il Mancio non tornava al Del Conero, in tribuna, addirittura da Ancona-Mantova del 2008 quando sulla panchina virgiliana sedeva l’amico Costacurta. La Nazionale big, invece, l’ultima tappa dorica l’aveva fatta nel 2003 contro la Romania. Prima ancora ci furono le Italia-Georgia (2000) e Italia-Bielorussia (1999). Quanto dovrà passare ancora? Bobby Gol sarebbe stato garanzia assoluta visto il suo rapporto con il capoluogo e il Conero. Le estati a Portonovo - con il solito ombrellone in prima fila - dall’amico Marcello Nicolini ma anche appuntamenti mondani come l’inaugurazione al Casacon di Sirolo nel maggio scorso. Adesso è tutta una nube di incertezza.