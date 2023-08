Mancini si è dimesso: Spalletti e Conte in pole per l'Azzurro, suggestioni De Rossi, Cannavaro e Grosso

Terremoto nella Nazionale con Roberto Mancini che si è dimesso. Ora sono due i nomi forti per sostituire il ct degli Azzurri, campioni d'Europa nel 2021 contro l’Inghilterra. Liberi ci sono Antonio Conte e Luciano Spalletti. Il primo è già stato il commissario tecnico della Nazionale, nel biennio 2014-2016. Fu scelto per prendere il posto di Cesare Prandelli dopo la sconfitta a Brasile 2014 contro l’Uruguay. Era il 24 giugno, l’Italia crollò nel primo turno come nel 2010 e lo tsunami colpì tutti.

​

Il toto nomi

Carlo Tavecchio fu eletto presidente della Figc e la prima cosa fu quella di scegliere Conte.

E Antonio guidò l’Italia a Euro 2016 fino ai quarti, venendo eliminato ai rigori dalla Germania. Invece, Spalletti ha appena conquistato lo scudetto col Napoli, regalando il tricolore a una città, che lo aspettava da 33 anni, dai tempi di Diego Armando Maradona. In lizza ci sarebbe anche Carletto Ancelotti, ma l’attuale allenatore del Real Madrid è già promesso sposo del Brasile. C’è chi ipotizza anche altri svincolati: Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi, Fabio Grosso e Gennaro Gattuso. Tutti e quattro sono campioni del Mondo a Germania 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi. Le prossime ore sono decisive.