Luglio 2021, Mancini e Chiellini a Fiumicino escono dall'aereo e alzano la coppa

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2021 All’aeroporto molti tifosi in festa con bandiere e cori. A scendere per primi dall'aereo il ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini, che hanno alzato la coppa in alto. Poi via via tuta la squadra medaglia al collo. Cori e ovazioni dai tifosi sulla pista. La squadra si è diretta dopo in pullman verso l'albergo. / Adr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev