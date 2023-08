Figc-Mancini, animi tesi: richiesta di risarcimento danni al Mancio? E tre collaboratori non lo seguiranno in Arabia

ANCONA- Potrebbe non essersi fermato lo scontro tra la Figc e l'ex Ct jesino Roberto Mancini. Quest'ultimo, tra l'altro, non sarà seguito nella nuova avventura come allenatore dell'Arabia Saudita dai collaboratori Evani, Nuciari e Sandreani con il team manager Lele Oriali che si è preso ancora qualche giorno per sciogliere i dubbi.

La querelle con la Figc

La Federazione sarebbe intenzionata, da quanto filtra, a chiedere un indennizzo all'ex tecnico a fronte di una modalità d'uscita non concordata. I prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione ma lo scenario del risarcimento danni potrebbe presentarsi.