Coronavirus, un caso sospetto. La Regione Marche vuole chiudere scuole e università. Vietate tutte le manifestazioni pubbliche

ANCONA - La Regione ha deciso di chiudere scuole e università nelle Marche fino al 2 marzo 2020, ma slitterà però di un giorno in attesa di una decisione del governo che varrà per tutta Italia. Sospese anche tutte le manifestazioni pubbliche. Si tratta di anticipazione di quanto sta dicendo in questi momenti il governatore delle Marche Luca Ceriscioli in un incontro in Regione.

Intanto a Fano c'è un nuovo caso sotto osservazione, già eseguito il tampone ma attendo l'esito.

