Coronavirus, le risposte alle dieci domande che tutti si fanno: quanto tempo resiste? Quando si rischia la morte?

Ultimo aggiornamento: 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 LA DIFFUSIONELa trasmissione avviene principalmente tramite le goccioline del respiro di una persona infetta (quindi tossendo e starnutendo), ma anche con contatti diretti personali e toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso e occhi.2 L’INCUBAZIONEIl periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici può variare da caso a caso. Si stima che sia compreso tra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni, ma alcuni casi hanno dimostrato che potrebbero essere necessari anche 27 giorni.LEGGI ANCHE:3 I SINTOMII sintomi più comuni includono febbre, tosse e sono quindi molto simili a quelli dell’influenza. Ma si possono presentare anche difficoltà respiratorie che potrebbero evolvere in affezioni come polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale.4 I TESTSe si è stati esposti a fattori di rischio è opportuno chiamare il numero 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute, per avere indicazioni sui comportamenti da seguire. Il primo test che si effettua è un tampone, per prelevare dalla gola del paziente muco e saliva.LEGGI ANCHE:5 LA PREVENZIONENorme di protezione sono lavarsi spesso le mani, mantenere una certa distanza dalle persone ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. Sarebbe buona norma anche starnutire nel gomito anziché sulla mano, per evitare la propagazione del virus nel caso si fosse infetti inconsapevoli.6 LE MASCHERINELe semplici mascherine chirurgiche (che coprono naso, bocca e mento) hanno un limitato livello di protezione. Per chi ha contatti diretti con persone malate - o per i malati stessi - sono più adatte le mascherine dotate di filtro (Ffp2 o Ffp3), che aiutano a limitare la diffusione del virus.7 LE CONSEGUENZENell’80-90% dei casi, chi si ammala ha gli stessi sintomi dell’influenza. Gli anziani e le persone con malattie pre-esistenti sono i pazienti più a rischio. In alcuni casi può svilupparsi una polmonite con un ricovero in terapia intensiva nel 4% dei casi. Il tasso di mortalità totale di Covid-19 è al 2,3%.8 IL TIMORENon sono stati riportati casi di trasmissione dell’infezione da madre a figlio ancora in grembo. I dati recenti riguardo bambini nati da madri con Covid-19 indicano che nessuno di essi è risultato positivo. Inoltre, finora il virus non è stato rilevato nel liquido amniotico.9 GLI OGGETTIIl coronavirus può essere potenzialmente infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni. In compenso non è molto resistente e bastano detergenti a base di candeggina (o disinfettanti a base di alcol o acqua ossigenata) per annientarlo.10 LA PSICOSIPer essere prudenti, è meglio non frequentare luoghi affollati, soprattutto se ci si trova in zone in cui si sono verificati i casi di contagio nel Nord Italia. In assenza di stretta necessità, sarebbe anche meglio evitare luoghi come studi medici oppure i pronto soccorso.