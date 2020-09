Impennata coronavirus nelle Marche: 32 nuovi positivi, 21 vengono dall'estero/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, nuova impennata di contagi oggi, sabato 5 settembre, nelle Marche. I nuovi positivi segnalati dal Gores sono infatti 32, ben 21 provengono dall'estero

LEGGI ANCHE:

Trema la costa delle Marche: scossa di magnitudo 2.5 al largo di Senigallia

Ascoli, tegola alla vigilia della riapertura delle scuole: positivo un dipendente Start, tampone per alcuni autisti

I NUMERI DEL CONTAGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1639 tamponi: 865 nel percorso nuove diagnosi e 774 nel percorso guariti. I positivi sono 32 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 21 rientri dall'estero (Kosovo, Albania, Moldavia, Afghanistan), contatti in ambiente domestico asintomatici, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi.