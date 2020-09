Covid, il virus avanza in Europa: in Francia quasi 9mila casi, in Spagna oltre 4mila

Boom di casi di coronavirus in Francia e Spagna. Record di quasi 9mila casi di positività nelle ultime 24 ore in Francia: 8.975 secondo quanto rende noto la Direzione generale della Sanità. Aumenta leggermente il numero dei ricoverati (+28, a 4.671) e quello dei pazienti in rianimazione (+9 a 473). In Spagna Il ministero della Salute ha notificato 4.503 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.607 di giovedì. Lo riferisce La Vanguardia. La quota maggiore dei nuovi contagi, 1.462, sono stati registrati a Madrid. Sono 256 i morti durante l'ultima settimana.

Ultimo aggiornamento: 19:15

