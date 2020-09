Trema la costa delle Marche: scossa di magnitudo 2.5 al largo di Senigallia

SENIGALLIA - Ancora una scossa di terremoto questa mattina nelle Marche, ma stavolta a tremare è stata la zona costiera, in particolare quella a cavallo tra le province di Ancona e di Pesaro Urbino.

Una scossa di magnitudo 2.5 si è infatti verificata alle 8.24 con epicentro in mare a 7 chilomteri al largo di Senigallia. La scossa ha avuto origine a circa 9 km di profondità ed è stata distintantamente avvertita lungo la costa da Fano fino ad Ancona. Per fortuna, però, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

