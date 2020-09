Coronavirus, meno nuovi positivi (17) nelle Marche: preoccupano ancora i contatti in famiglia/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, calano i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 24 settebre nelle Marche.

Sono infatti "solo" 17 (ieri 32) ed a fare la parte del leone sono ancora i contatti domestici.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1512 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi e 622 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dall'estero (Romania), 4 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica.