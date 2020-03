Scatta il giro di vite: pranza dagli amici e viene denunciato

Va a pranzo dagli amici e, quando torna verso casa, viene fermato dai carabinieri e denunciato. Nei guai, domenica, un fabrianese di 47 anni, bloccato dai militari mentre era a bordo della sua auto. Ma tramite il suo avvocato Gabriele Galeazzi proporrà ricorso. «Si può fare opposizione - spiega il legale - e chiedere l’oblazione, vale a dire il pagamento della metà del massimo della pena». La sanzione penale sarà convertita in amministrativa e non costituirà un precedente penale. Prime denunce anche a Jesi. Nel fine settimana la Polizia locale ha segnalato all’autorità giudiziaria sei persone. Quattro giovani erano distesi ad ascoltare musica ai giardini Sacco e Vanzetti. Nei guai anche l’esercente di un locale trovato aperto e il conducente di un veicolo che non ha giustificato il carattere di lavoro, necessità o urgenza della sua circolazione in strada.

