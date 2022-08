Il valzer dei presidi, ecco tutti i nuovi dirigenti scolastici nominati nelle Marche

Sono 9 i nuovi dirigenti scolastici di ruolo nominati nelle Marche dalle graduatorie dell’ultimo concorso nazionale.

L'Ufficio regionale scolastico sottolinea che tre nuovi dirigenti sono marchigiani (Massi, Pascucci e Vagnoni), mentre quattro provengono dalla Puglia (Bagnulo, Paolillo, Renna e Toma). Completano il panorama un abruzzese (Mastrocola) e una molisana (Paolo). Prenderanno tutti servizio il prossimo 1° settembre.

I nuovi dirigenti in arrivo nelle Marche

Sono 15 i dirigenti che andranno in quiescenza all'inizio di settembre, 13 quelli che hanno ottenuto il trasferimento fuori dalle Marche e 16i quelli che prenderanno servizio provenendo da un’altra regione.

Nel frattempo, l’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato l’avviso per gli incarichi aggiuntivi di reggenza per le 14 scuole sottodimensionate, «alle quali non può essere preposto in via esclusiva né un dirigente scolastico né un direttore dei servizi generali e amministrativi, per quelle normodimensionate per il solo biennio 2022/23 e 2023/24 non coperte da dirigenti titolari (undici) o quelle affidate a capi d’istituto in posizione di comando o accantonate per contenziosi in atto (nove), in modo da assicurare, all’avvio del prossimo anno scolastico, la copertura di tutte le sedi».