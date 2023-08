Stefano De Martino, le "corna" a Belen non piacciono alla Rai: «Comportamenti che fanno storcere il naso»

Stefano De Martino è uno dei presentatori Rai più in voga, con un futuro brillante, tra nuovi programmi in vista e conferme, questa sarà sicuramente una stagione televisiva molto impegnativa per lui. Eppure, Stefano deve fare attenzione e curare maggiormente la sua immagine pubblica perché «i continui tira e molla e i presunti flirt non starebbero piacendo molto» ai piani alti della dirigenza Rai. I volti che hanno rappresentato la televisione di Stato sono sempre stati molto riservati e si sono tenuti alla larga dal gossip. Se l'ex ballerino di Amici ha intenzione di diventare una presenza assidua sulla rete pubblica, dovrà fare qualche cambiamento alla propria vita privata o, almeno, cercare di sviare i gossip e i pettegolezzi che lo mettono sempre al centro delle attenzioni mediatiche.

La storia d'amore con Belen

Stefano De Martino sa benissimo che la storia d'amore con Belen, con i vari tira e molla e i pettegolezzi sulle presunte corna e tradimenti, attirano molto le attenzioni del pubblico che sono sempre interessati a sapere come stanno evolvendo le cose tra di loro.

Purtroppo, non tutti pensano che questo tipo di attenzione mediatica sia positiva. Ecco cosa ha dichiarato Dagospia al riguardo: «Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso».

Stefano De Martino farà meglio a risolvere le questioni amorose prima che cominci la stagione televisiva, magari al suo ritorno dalla vacanza a New York con Santiago.