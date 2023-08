Belen Rodriguez e la frecciatina con le "corna" a De Martino, tra i commenti spunta il like di Emma Marrone

Belen Rodriguez è passata dalle frecciatine velate a quelle più esplicite. Sebbene non si sia ancora espressa apertamente sulla fine della sua relazione con Stefano De Martino, sembra evidente che la coppia non stia più insieme e sembrano essere facilmente intuibili i motivi dalle recenti storie e post messi sui social dalla showgirl argentina.

Ho visto lei che bacia lui

Inizialmente si vociferava di tradimenti da parte di Belen, con un suo caro amico, che sarebbe stato presente anche in diverse occasioni di famiglia. Teoria smentita da alcuni gossippari, che sostenevano invece l'ennesimo tradimento di De Martino. La Rodriguez non ha mai nascosto di essere stata tradita in passato dal marito e di aver anche perdonato, questa volta però non c'è stato perdono e da parte sua nemmeno riservatezza.

Il like di Emma

Mentre Stefano vola a New York con loro figlio Santiago, Belen ha postato un video in cui si vede un gruppo di cervi al pascolo e gli utenti hanno colto il riferimento al nuovo presunto tradimento. La Rodriguez sembra ironizzarci su, probabilmente si tratta di un episodio che ha ormai metabolizzato, ma quello che colpisce è il like di Emma Marrone, ex "rivale" di Belu che invece sembra mostrarle solidarietà in questa occasione.

Chi meglio di Emma può capire cosa si prova, la cantante fu tradita e lasciata da Stefano proprio perché l'ex ballerino si innamorò di Belen. Nonostante lo "sgarbo" subito però, non sembra mostrare rancore.