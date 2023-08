Stefano De Martino, sorridente e spensierato dopo l'addio a Belen: ecco perché

Via il dolore, spazio ai sorrisi. Sembra essere questa la filosofia di Stefano De Martino che, a pochi giorni dalla rottura con Belen Rodriguez (l'ennesima), continua a godersi le ferie e condivide con followers i momenti di relax che sta vivendo. Nelle sue stories, l'ex ballerino di Amici pubblica alcuni scatti dei luoghi in cui sta trascorrendo le vacanze: mare, barche, buon cibo. E i fan notanoun dettaglio importante...

Le vacanze

Se in molti pensano che il dolore per la fine del matrimonio con l'argentina l'abbia gettato nello sconforto, ecco che Stefano stupisce tutti e appare in piena serenità, sorridente e felice.

Contrariamente a Belen, invece, che più volte pubblica stories o post di riflessione o malinconici. Sarà perchè Stefano avrebbe già ritrovato l'amore?

Lo scoop

A lanciare il gossip è Fabrizio Corona che sostiene che, mentre la ormai ex moglie si trova in vacanza con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, Stefano è volato in Sardegna per passare del tempo con la sua nuova fiamma dai capelli biondissimi: Beatrice Vendramin, modella e attrice che ha avuto una lunga relazione con il cantante di raggaeton Fred De Palma. Sarà davvero così?