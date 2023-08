Fabrizio Corona, la confessione: «Stefano De Martino sta con una nota influencer. Ecco chi è il nuovo flirt dell'ex di Belen»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da settimane non si parla d'altro. Nonostante nessuno dei due abbia mai confermato la fine della relazione pare che tra i genitori di Santiago l'amore sia giunto (di nuovo) al capolinea e ora è caccia al motivo che ha portato all'ennesima rottura. Ad alimentare il gossip tantissimi rumors e a fomentarli ci entra a gamba tesa lui l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Si era già espresso sulla vicenda Corona, affermando che i due si erano lasciati già da sei mesi, confessioni che aveva ricevuto da Belen stessa essendo sua grande amica. Stefano, dal racconto di Fabrizio, era concentrato sul lavoro e i due non si sopportavano più da tempo.

Corona, la confessione su De Martino

Ma se Belen era stata paparazzata con Elio Lorenzoni, che secondo Corona non è nessuno di importante, l'ex ballerino finora sembrava single. Ma oggi esce una nuova versione della storia. Pare che De Martino abbia già una nuova fiamma. A lanciare l'indiscrezione è proprio l'ex re dei paparazzi dal suo canale Telegram.

Chi è la nuova (presunta) fiamma dell'ex di Belen

«Stefano De Martino ha già una nuova fiamma.

Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt», l'esordio di Corona su telegram è con il botto, ma non si ferma qui. «Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso», ha poi continuato. «Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale», ha poi concluso Corona.

Oiamente si tratta di rumors che, per ora, non hanno riceuto né conferme né smentite dai diretti interessati.