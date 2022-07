ASCOLI - L’anno scolastico inizierà ufficialmente soltanto mercoledì 14 settembre ma ci sono già delle novità per quanto riguarda l’assetto organizzativo degli istituti stessi. L’Ufficio regionale ha ufficialmente riorganizzato gli incarichi in tutta la regione. Nelle Marche sono presenti 233 istituzioni scolastiche, di cui 14 sottodimensionate e 13 sono normo dimensionate.

Per quanto riguarda Ascoli, la novità principale è relativa al liceo scientifico-artistico Licini-Orsini. La dirigente Nadia Latini andrà in pensione a partire dal prossimo 1 settembre. A sostituirla sarà Cinzia Pettinelli, attualmente alla guida dell’Isc Don Giussani con sede a Monticelli. Al suo posto, alla scuola di Monticelli, arriverà Francesca Camaiani. La dirigente Pettinelli, con incarico fino all’agosto 2025, ha un notevole e importante curriculum scolastico, con moltissimi progetti avviati durante la dirigenza alla Don Giussani. Originaria di Monza, ha operato in moltissime realtà del territorio italiano e da tempo vive nel Piceno.



Diverse sono le conferme alla guida degli istituti scolastici cittadini. All’Isc Centro rimane la dirigente Valentina Bellini fino al 31 agosto 2025; stessa cosa per quanto riguarda l’Isc Luciani-Ss Filippo e Giacomodove al timone rimarrà Elvia Cimica fino al 2023. Alessandra Goffi è confermata all’Isc Borgo Solestà-Cantalmessa fino al 2024. L’Isc Falcone-Borsellino sarà ancora guidato dalla dirigente piemontese Monica Grabioli fino al 2023. Anche Daniele Marini è confermato nel suo incarico all’Isc Folignano-Maltignano fino al prossimo anno. Nelle altre scuole di superiori resta tutto com’è. Ado Evangelisti rimane alla dirigenza di uno degli istituti più popolosi dell’intera provincia, l’Iis Fermi-Sacconi-Ceci fino al 2023. Al liceo classico Stabili confermato Arturo Verna (incarico fino al 2024), all’Iis Mazzocchi-Umberto I c’è sempre alla guida Nazario D’Amato, mentre Rosanna Moretti è confermata alla guida dell’Istituto alberghiero-agrario Ulpiani.



Proprio l’istituto Ulpiani ha in cantiere due progetti per il nuovo anno scolastico con la mediazione di Alceste Aubert, european project manager, e lo Europe direct Regione Marche, che coinvolgeranno due gruppi di 20 studenti polacchi e i loro 4 docenti accompagnatori. Il primo è denominato “Polacchi e italiani, due fratelli” e ha l’obiettivo principale di agevolare la familiarizzazione degli studenti sul tema dell’interculturalità. Per i ragazzi polacchi sarà la loro prima esperienza all’estero e per questo si porrà l’accento sul mostrare loro cosa e’ l’interculturalità. Il secondo progetto, che si terrà all’Istituto Ulpiani ed è denominato “Eco friends”, sarà incentrato sul tema dell’ecologia. Gli studenti rifletteranno su quali azioni possono concretamente intraprendere per ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, dell’ambiente e per prendersi cura delle risorse idriche e salvare il nostro pianeta. Sulla base delle informazioni che sono state raccolte e sulla elaborazione dei dati, gli allievi prepareranno insieme una serie di manifesti volti a incoraggiare le persone a intraprendere azioni ecologiche a beneficio del nostro pianeta. Gli studenti creeranno una serie di poster educativi per incoraggiare le persone a intraprendere attività ecologiche. I due progetti in questione vengono cofinanziati dall’Unione europea.