Incendio al Circolo Nautico di San Benedetto, a fuoco nella notte la barca a vela di un imprenditore

SAN BENEDETTO Notte movimentata al Circolo Nautico Sambenedettese. Intorno alle 3.30 è infatti andata a fuoco una barca a vela della lunghezza di circa 15 metri di proprietà di un imprenditore della zona. L'allarme è stato lanciato dallo stesso Circolo quando, all'esterno dell'imbarcazione, alcune persone hanno iniziato a veder crescere l'incendio.

Non c'erano persone sulla barca

Dentro la barca interessata dall'incendio, per fortuna, non c'era nessuno. Sul posto sono andate tre squadre dei vigili del fuoco insieme ai militari della Capitaneria di Porto che hanno coordinato tutte le operazioni. L'intervento è stato tempestivo e ha visto i pompieri del distaccamento di San Benedetto riuscire a circoscrivere il fuoco evitando che la situazione potesse degenerare e che le fiamme potessero raggiungere altre imbarcazioni. Le cause dell'incendio dovrebbero essere state causate da un cortocircuito.