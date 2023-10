Nel 2022 il bilancio Regione Marche in equilibrio, rendiconto parificato: la pronuncia della Corte dei Conti

ANCONA La Sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche ha dichiarato parificato il Rendiconto d'esercizio 2022 della Regione Marche. La decisione è arrivata al termine dell'udienza di oggi (26 ottobre) alla Loggia dei Mercanti ad Ancona, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Acquaroli e diversi assessori tra i quali il vice presidente Filippo Saltamartini con deleghe alla Sanità, Francesco Baldelli (Infrastrutture e Lavori Pubblici) e Chiara Biondi (Cultura e Istruzione).



LEGGI ANCHE: Tumori, quali sono i migliori ospedali per le cure? La nuova classifica italiana dei centri specializzati. Ci sono anche i "marchigiani"

Il dettaglio

Il risultato d'esercizio, al 31 dicembre 2022, ammonta a 823,64 milioni mentre la quota disponibile, al netto di vincoli e accantonamenti, è negativa per 57,12 milioni di euro, in riduzione del 26% rispetto al precedente esercizio. Le entrate di competenza nell'esercizio 2022 sono state 5,18 miliardi di euro, tra cui tributarie per 3,49 miliardi. Tra gli scostamenti tra previsioni e accertamenti rispetto all'esercizio precedente, che in totale ammontano a 778 milioni (-14,31%), c'è la mancata accensione di mutui (-100%).