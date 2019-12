L'amore sboccia nell'hotel degli sfollati per il sisma: Debora e Maurizio sposi

VISSO - Da Camerino a Lido di Fermo, in esilio forzato per il terremoto, una giovane camerte, Debora Bastioli ha trovato l’amore. Tra i corridoi dell’hotel Charlie di Lido di Fermo, dove alloggiava come sfollata, la giovane ha conosciuto un uomo residente a Visso, Maurizio Gentili, anche lui ospitato come sfollato sulla costa adriatica. Si sono conosciuti e tra una parola e l’altra si sono innamorati l’una dell’altro. Una storia a lieto fine la loro, dopo che hanno perso tutto a causa del sisma.

Si sono sposati nella sala consiliare del comune di Visso, paese di origine dello sposo, con rito civile di fronte al sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi, emozionato in fascia tricolore. Andranno a vivere nella soluzione abitativa di emergenza assegnata a Maurizio, una vera e propria istituzione a Visso, per la sua grande umanità e l’impegno nel sociale ed in diverse associazioni. Lo sposo si è dato molto da fare nell’emergenza post terremoto, come volontario della Protezione civile, in passato come volontario dell’Unitalsi, musicista provetto della banda musicale cittadina. Dopo il sisma lui e la sua dolce metà hanno ricominciato da capo, ora la strada della vita la percorreranno insieme, mano nella mano. A festeggiare Maurizio che ha un lavoro part time in comune, c’erano i dipendenti e gli amministratori comunali, amici e parenti, emozionati e felici per questa coppia nata per caso, dopo il dramma del terremoto, unita ed innamorata che ha fatto sognare un po’ tutti.

