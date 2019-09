Da 2 a 12 bambini: la rinascita di Visso nell'asilo dei miracoli

di Monia Orazi

VISSO - Il sindaco non sta nella pelle. La sua ricostruzione personale è già ripartita. «Avere dodici iscritti all’asilo nido è la più bella dichiarazione d’amore che possa ricevere un paese terremotato come il nostro, significa - non trattiene l’emozione Gian Luigi Spiganti Maurizi - che ci sono giovani famiglie che sono legate a questo territorio, che credono nel futuro e in quello che fanno. Visso merita di tornare a essere quella che è sempre stata». Il primo cittadino commenta felice il piccolo record di iscritti che ha costretto l’amministrazione comunale a correre ai ripari per allargare l’asilo nido, in modo da accogliere tutti i neonati.«Sono cresciuta qua e voglio che ci cresca anche mio figlio, non abbiamo mai pensato di andarcene - racconta Alessia, una giovane mamma - sia io che mio marito lavoriamo in zona, per questo ho iscritto il bambino al nido. La speranza è che parta la ricostruzione, in modo che in futuro anche loro che sono piccoli possano conoscere la Visso che ho conosciuto io. Ricostruita in tutta la sua bellezza».