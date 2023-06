MONTECASSIANO - Si sono conclusi i lavori di sistemazione dei bagni pubblici e il ripristino della rete metallica del campetto da basket ai giardini nella frazione di Sambucheto. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 5.000 euro. È il caso di dire che non c’è pace per i bagni pubblici di Sambucheto.

In passato erano stati presi di mira da atti vandalici di vario genere, erano stati riparati non più di un anno fa, ma da qualche mese l’amministrazione comunale era stata costretta a chiuderli di nuovo in attesa di intervenire dopo che alcuni giovani li avevano danneggiati facendo esplodere all’interno dei petardi. Grazie al sistema di videosorveglianza che è presente in vari siti del territorio, compresi i giardini di Sambucheto, i responsabili sono stati identificati. La procedura per il risarcimento dei danni risulterà lunga e quindi l’amministrazione ha deciso di anticipare le spese garantendo, con la riapertura dei bagni, un servizio utile nonché indispensabile a tutti coloro che utilizzeranno i giardini di Sambucheto. Si è provveduto inoltre alla riparazione e alla sostituzione in alcuni tratti della rete metallica del campetto da basket ammalorata, così da garantirne un utilizzo in sicurezza ai numerosi ragazzi. «Invitiamo al rispetto dei beni pubblici - afferma l’assessore Paolo Carnevali - gli utilizzatori delle strutture pubbliche che sono state realizzate e che vengono costantemente riqualificate con le risorse di tutti».