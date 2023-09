GABICCE Molestie sessuali a dei bambini nei bagni dell’hotel, ieri l’udienza preliminare per un 86enne svizzero. Il fatto era avvenuto nel settembre del 2022 quando l’anziano turista aveva avvicinato in due occasioni dei bambini. All’epoca aveva 9 anni e aveva chiesto al nonno che lo accompagnava nella vacanza di poter andare in bagno per fare pipì. Ma qui non si era chiuso a chiave e ha incontrato l’86enne che si sarebbe introdotto nel Wc, avrebbe accostato la porta dietro di sè e avrebbe toccato le parti intime del bambino. Uno shock, ma per fortuna il bimbo è riuscito a scappare e correre dai nonni a cui ha raccontato tutto. Loro avevano affrontato lo svizzero ma lui aveva negato tutto. Non ci sono telecamere in bagno, ma una punta sulla stanza di accesso e dalle immagini si vede il bimbo scappare. I genitori denunciarono tutto ai carabinieri di Gabicce che avevano fatto partire subito le indagini. Ricerche che avevano portato a scoprire anche altro. Non è l’unico episodio contestato perché il giorno prima viene accusato di aver avvicinato due bambine di 11 anni con finalità analoghe. Avrebbe fatto degli apprezzamenti sul loro fisico e le avrebbe chiesto con la mano di avvicinarsi a lui. Di qui l’apertura di un fascicolo per atti sessuali su minorenni. L’avvocato Matteo Mattioli difende l’86enne e punterà a patteggiare la pena attorno ai due anni. L’udienza è stata rinviata.