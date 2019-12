Ultimo aggiornamento: 12:45

TOLENTINO - Trovatoin casa dalla badante a Tolentino . Il dramma questa mattina in un'abitazione in vicolo dell'Arco, una traversa di piazza della Libertà. Immediati i soccorsi da parte del 118 ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Forse l'uomo era caduto dalle scale. Sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.