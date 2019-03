Rapina col taglierino in farmacia, ma si spaventa e fugge a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREIA – Paura questa mattina a Treia, in viale Vittorio Veneto, dove un malvivente è entrato in una farmacia armato di taglierino. Non si è lasciato intimorire dalla luce del giorno l’uomo che poco dopo le 11 è entrato nella farmacia di Paolo Ferranti per chiedere il contenuto del registratore di cassa. Aveva il volto coperto da una sciarpa e in mano teneva stretto un taglierino. Il proprietario della farmacia, per proteggere la donna, le ha detto di andare sul retro. Probabilmente, la frase del farmacista alla dottoressa ha intimorito il malvivente che, forse, ha pensato che la donna avrebbe fatto scattare un allarme o avrebbe avuto modo di chiedere aiuto con un telefono, così, nonostante fosse rimasto a mani vuote, ha deciso di scappare. Sono comunque in corso le ricerche del malviventi da parte dei militari dell’Arma anche per capire se l’uomo sia fuggito a piedi o a bordo di un mezzo e verso dove si sia diretto.