La Prefettura sospende il sindaco di Treia Capponi dopo la condanna

TREIA - La prefettura di Macerata ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento di sospensione del sindaco di Treia Franco Capponi e lo ha fatto appena ricevuta dal tribunale di Ancona il dispositivo della sentenza di condanna dell’ex consigliere regionale ed ora sindaco con relative motivazioni. Capponi di recente è stato condannato in primo grado dai giudici del tribunale di Ancona a due anni di reclusione per peculato. Quanto basta per far scattare quanto previsto dalla legge Severino, vale a dire la sospensione degli amministratori condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Il provvedimento di sospensione dobrebbe essere notificato oggi ai consiglieri comunali e dunque dovrebbe attivarsi subito anche la procedura che prevede che le funzioni di sindaco siano svolte dall’attuale vice sindaco che è Edi Castellani.