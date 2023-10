Incidente alla Lube, la mano si incastra nel macchinario: dito amputato a un operaio

TREIA - Incidente sul lavoro alla Lube. Un operaio di 24 anni si è ferito a una mano ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.

La mano si incastra nel macchinario, amputato dito a un operaio

Per cause in corso di accertamento, da parte dello Spsal dell'Ast, pare che il giovane stesse lavorando a un macchinario quando la mano destra vi sarebbe rimasta incastrata. Ha riportato l'amputazione del terzo dito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza del ferito a Torrette.