Choc a Fincantieri: operaio si impicca in una nave in costruzione. I sanitari riescono a rianimarlo: è gravissimo

ANCONA - Choc in porto questa mattina: un operaio è stato trovato impiccato all'interno di una nave in costruzione a Fincantieri. L'uomo è stato immediatamente soccorso, mentre sul posto è arrivata l'ambulanza: una volta liberato dalla corda è stato rianimato dai sanitari. Il suo cuore è ripartito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Durante il trasporto a Torrette, l'operaio - 60 anni - è andato nuovamente in arresto cardiaco ed i sanitari sono riusciti a rianimarlo ancora. Lavorava sui ponti della nave in costruzione, ed è lì che i colleghi lo hanno trovato, dando subito l'allarme.