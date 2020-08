Incubo ladri, abitazioni nel mirino. Una famiglia era in casa e ha iniziato a urlare dopo aver sentito strani rumori

TOLENTINO - Notte movimentata quella tra giovedì e venerdì. Quattro tentati furti si sono verificati nella zona ad est di Tolentino, in contrada Pace e in via Sandro Pertini. I ladri sono entrati in azione verso le 23. Difficile capire se ad agire in tutti e quattro i casi sia stata la medesima banda. Sta di fatto che tutto è avvenuto in pochi minuti.









I raid

I malviventi avrebbero tentato di entrare in un’abitazione nella zona Pace passando per la finestra, dopo averla forzata. I rumori però hanno richiamato l’attenzione degli abitanti della casa, che hanno iniziato a gridare, mettendo in fuga i ladri. Stessa tecnica per mettere a segno un secondo furto, sempre in contrada Pace. Anche in questo caso i malviventi hanno cercato di intrufolarsi nell’appartamento utilizzando la finestra. I ladri sono poi scappati quando si sono accorti che c’erano i proprietari all’interno. Stessa storia per la visita dei ladri in un terzo appartamento. Gli abitanti delle tre abitazioni hanno immediatamente chiamato il 112 per denunciare l’accaduto. I carabinieri di Tolentino sono subito arrivati subito sul posto. Due pattuglie hanno perlustrato la zona. Nel frattempo c’è stato un altro tentativo di furto in via Sandro Pertini. Anche qui i malviventi hanno cercato di entrare nella casa, dove all’interno c’erano i proprietari. Anche qui i militari dell’Arma hanno effettuato tutti i controlli del caso. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei tentati furti. Nei giorni scorsi i ladri hanno agito invece in una casa in contrada Pianibianchi e hanno trafugato monili in oro per un valore che si aggira intorno ai 5mila euro. I preziosi erano custoditi nella cassaforte, aperta dai malviventi con un frullino. Nell’abitazione, al momento del furto, non c’era nessuno. I ladri per entrare hanno rotto una finestra e una volta dentro hanno agito indisturbati. Sempre di recente due furti, in altrettante abitazioni, sono stati messi a segno a Belforte del Chienti. Nel mirino anche una casa inagibile per il sisma.



