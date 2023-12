TOLENTINO In questi giorni sei degli ultimi occupanti del Villaggio container in contrada Colombo hanno consegnato le chiavi dei loro alloggi. Nella struttura vivono ancora circa 30 persone. «Hanno capito che devono uscire – spiga l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti -. Mi auguro che tutti gli altri lascino i container volontariamente».

La data

L’amministrazione comunale si è data un’altra data per la chiusura definitiva della struttura: il 31 dicembre prossimo. Lo scorso mese sono state così spedite agli occupanti del Villaggio le notifiche per l’uscita immediata dai container. «Non hanno più diritto a rimanere nella struttura - dice Giombetti - dato che non è più un’area di emergenza. Non ci saranno più proroghe. Dovranno tutti lasciare i container e chi ne ha il diritto potrà usufruire del Cas. Abbiamo fatto di tutto per gli occupanti della struttura per non lasciare indietro nessuno». Confermata la volontà della giunta di chiudere il Villaggio definitivamente a San Silvestro. Nei mesi scorsi è avvenuta la chiusura delle aree 2 e 3, ora con questo atto si intende revocare le assegnazioni dei container effettuate ai soggetti ancora presenti nel Villaggio nell’area 1.

La posizione

Secondo il Comune, infatti, non è più considerato legittimo occupare l’area container a sette anni dall’emergenza sisma ed è per questo che lo scorso mese la giunta ha dato mandato agli uffici competenti all’utilizzo degli strumenti più adeguati per far ritornare nella disponibilità della cittadinanza l’area 1 con i moduli abitativi lì posizionati. Il Villaggio, dove dallo scorso 30 settembre non c’è più il servizio di vigilanza, era stato realizzato dopo il sisma del 2016 per ospitare coloro che hanno perso la casa a causa del terremoto.