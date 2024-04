TOLENTINO Altre due famiglie hanno lasciato il villaggio container di via Colombo, realizzato dopo il sisma del 2016 per ospitare chi aveva l’abitazione inagibile. Le due famiglie hanno lasciato volontariamente la struttura - dove dallo scorso 30 settembre non c’è più il servizio di vigilanza - che l’amministrazione comunale vuole chiudere definitivamente. Attualmente sono meno di una ventina gli ospiti del villaggio. Nel frattempo, sei dei container non più utilizzati saranno concessi in comodato d’uso gratuito alla Provincia di Macerata.

La delibera

La giunta municipale, con apposita delibera, ha così approvato l’atto di indirizzo che dispone la concessione a titolo gratuito, formalizzata da contratto di comodato, dei sei moduli abitativi richiesti dalla Provincia di Macerata. L’amministrazione provinciale assume a suo carico i costi di smontaggio, ritiro, trasporto dei container e quanto necessario ai fini autorizzativi. La giunta municipale, inoltre, ha dato mandato agli uffici competenti per la definizione di procedure e tempi necessari al perseguimento di quanto previsto. La giunta ha quindi approvato l’atto di indirizzo che dà mandato agli uffici per l’adozione degli atti che servono a concedere in uso i moduli richiesti alla Provincia, tenuto conto dell’utilità e interesse pubblico che prevale, rispetto alla alienazione degli stessi.

La richiesta

Risale alle scorso 22 marzo la richiesta della Provincia di Macerata, a titolo gratuito, della pronta disponibilità dei sei moduli abitativi, manifestando la necessità di richiedere ulteriori moduli che si rendessero disponibili per utilizzo scolastico. Per il Comune - come già più volte ribadito dall’amministrazione - la dismissione dei moduli è importante per ridurre i costi di gestione e manutenzione dell’area container che attualmente creerebbero un onere insostenibile per il bilancio dell’ente.